البحرين تسجل 309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 309 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البحرينية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البحرين بلغ 78,533 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 305 حالات وفاة، وفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية.

وأشارت الصحة البحرينية إلى تسجيل 406 حالات شفاء من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 75,089 شخصًا.

وأوضحت الصحة البحرينية أن الحالات الجديدة المسجلة في المملكة تعود لـ 84 حالة لعمالة وافدة، و217 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 8 حالات قادمة من الخارج.

وبحسب الصحة البحرينية، فقد بلغ عدد حالات الإصابة النشطة في المملكة 3139 حالة، منها 31 في العناية، و65 تتلقى العلاج، و3108 مستقرة.

ولفتت الصحة البحرينية إلى أنها أجرت 10,360 فحصًا للكشف عن فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.