هل أصيبت بـ كورونا مجددا؟.. ميلانيا ترامب تلغي مشاركتها في تجمع انتخابي بسبب سُعال حاد

ألغت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب، اليوم الثلاثاء، رحلة بصحبة زوجها الرئيس دونالد ترامب إلى ولاية بنسلفانيا بسبب "السعال المستمر".

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم ميلانيا، إن السيدة الأولى لا تزال تشعر بتحسن كل يوم بعد التعافي من فيروس كورونا، لكن مع السعال المستمر، ولكن من أجل أخذ الحيطة والحذر، لن تسافر اليوم".

وكان من المقرر أن ترافق ميلانيا، زوجها ترامب في تجمع حاشد في بلدة إيري بولاية بنسلفانيا، مساء الثلاثاء، وتظهر لأول مرة بعد أكثر من عام على غيابها عن تجمعات الحملة التى تعمل من أجل إعادة انتخابه.

وكانت ميلانيا ترامب شوهدت آخر مرة علنًا قبل يومين من علمها بإصابتها بكورونا، وذلك في أول مناظرة رئاسية بين زوجها ومنافسه الديموقراطي جو بايدن في 29 سبتمبر الماضي، بينما ظهورها الأخير في الحملة الانتخابية كان في يونيو 2019 بأورلاندو، فلوريدا.

ومن المتوقع أن تسافر ميلانيا ترامب إلى ناشفيل بولاية تينيسي يوم الخميس المقبل، لحضور المناظرة الرئاسية النهائية قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر.

وكان البيت الأبيض أعلن عن إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا في أول أكتوبر، قبل أن تعلن ميلانيا أن اختبارًا آخر في منتصف الشهر أظهر تعافيها من الوباء.