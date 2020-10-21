سوريا: إسرائيل أطلقت صاروخا على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مدرسة بريف القنيطرة الشمالي.

وقالت الوكالة نقلًا عن مراسلها إن القوات الإسرائيلية أطلقت صاروخا على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي.

ولم تذكر الوكالة حتى الآن مزيدا من التفاصيل.

وكان آخر قصف شنته إسرائيل على سوريا في 13 سبتمبر، إذ استهدفت مشروعا عسكريا إيرانيا في منطقة السفيرة في حلب في شمال سوريا.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية ضد أهداف في سوريا معظمها مواقع تتمركز فيها قوات إيرانية أو موالية لإيران، وعلى رأسها حزب الله اللبناني، كما طالت الغارات مرات عدة مواقع للجيش السوري.

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن الشرط الرئيسي لعقد مفاوضات سورية إسرائيلية هو استرجاع الأراضي السورية كاملة، موضحًا أن "السلام بالنسبة لسوريا يتعلق بالحقوق.