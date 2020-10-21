مصرع مصري في الكويت سقطت عليه رافعة

وبشأن التفاصيل، قالت صحيفة "الأنباء" إنه تم تسجيل قضية "قتل بالخطأ" بعد انقلاب رافعة شوكية على مغترب مصري في جمعية العبدلي الزراعية.
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وتوجه رجال الداخلية وفرق الإسعاف إلى الموقع على الفور، حيث تم نقل العامل المصري إلى مستشفى الجهراء، لكنه فارق الحياة بعد سقوط الرافعة عليه.
فيما أمر وكيل النائب العام، بتسجيل القضية على أنها "قتل بالخطأ"، بينما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في أسباب وملابسات الواقعة؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوصها.
جاء ذلك بعد يوم واحد، من وفاة مصري آخر في الكويت خلال حادث مروع، حيث دهسته سيارة مسرعة، ثم فرت هاربة، ليلقى حتفه على الفور.
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