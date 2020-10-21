غارة إسرائيلية على القنيطرة جنوب سوريا

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، الأربعاء ، أن غارة إسرائيلية استهدفت محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن صاروخا أصاب مدرسة في قرية بريف القنيطرة الشمالي ، دون أن تقدم مزيد من التفاصيل.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا عن هجوم صاروخي على المنطقة ، قائلا إن إسرائيل هي المسؤولة "على الأرجح".

وقال المرصد ي إن الهجوم أصاب قاعدة لميليشيات موالية لإيران في الجنوب السوري.