غارة إسرائيلية على القنيطرة جنوب سوريا

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، الأربعاء ، أن غارة إسرائيلية استهدفت محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن صاروخا أصاب مدرسة في قرية بريف القنيطرة الشمالي ، دون أن تقدم مزيد من التفاصيل.
كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا عن هجوم صاروخي على المنطقة ، قائلا إن إسرائيل هي المسؤولة "على الأرجح".
وقال المرصد ي إن الهجوم أصاب قاعدة لميليشيات موالية لإيران في الجنوب السوري.
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