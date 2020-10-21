المغرب.. ضبط أكثر من 5 أطنان من المخدرات

تمكنت السلطات المغربية من ضبط أكثر من خمسة أطنان من مخدر الحشيشة وهي معدة للتهريب إلى خارج البلاد، في عمليتين منفصلتين بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر عسكري قوله إن دورية لعناصر من البحرية الملكية حجزت رزما من مخدر الشيرا "يبلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان كانت معدة للتهريب ومخبأة بشاطئ" قرب مدينة الحسيمة (شمال).
وأضاف المصدر أن "المهربين الذين كانوا بأعداد كبيرة وبالقرب من مكان الدورية، لاذوا بالفرار إثر مطاردتهم من طرف عناصر الدورية". حسبما نقلت "فرانس برس".
من جانب آخر، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني "إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و603 كيلوغرامات من مخدر الشيرا (الحشيشة)" في قرية قرب مدينة كلميم الصحراوية (جنوب).
وتم ضبط هذه الكمية من المخدرات "مدفونة بمنطقة صحراوية بالقرب من خيمة غير مأهولة"، بحسب ما أضاف البيان، مشيرا إلى استمرار البحث لتوقيف كل المشاركين في هذه الشبكة الإجرامية.
وأسفرت العملية أيضا عن ضبط سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية وسلاح أبيض وهاتفين.
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