اقرأ أيضًا:
وأشار المجلس خلال اجتماعه إلى أن السعودية تأتي في المرتبة 25 عالميا، والثانية على مستوى الشرق الأوسط، والأولى عربيا، في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بفيروس كورونا.
وتوفي نحو 5217 بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، بينما أبلغت الرياض عن 385 إصابة جديدة بالفيروس يوم الاثنين.
في سياق آخر، تطرق المجلس لمراحل العودة التدريجية لأداء العمرة والصلاة في المسجد النبوي، بالنسبة للمقيمين والمواطنين بالمملكة.
كما رحبت الحكومة السعودية بالأوامر الملكية الصادرة حديثا بشأن إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى والتعيينات الجديدة في المحكمة العليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية الأولى عربياً في أبحاث كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.