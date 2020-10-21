بينهم قاصران.. فرنسا تحيل 7 متهمين إلى القضاء بعد ذبح مدرس باريس

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن مصدر قضائي قوله: إن المتهمين سيمثلون أمام قاضي مكافحة لإرهاب، في إطار تحقيق قضائي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى توجيه اتهامات للمحتجزين، عقب مقتل المدرس الفرنسي.
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وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، من بين هؤلاء السبعة قاصران يشتبه في تلقيهما أموالا من الشاب الشيشاني منفذ جريمة ذبح المدرس الفرنسي، مقابل منحه معلومات عن الضحية.
وكانت السلطات الفرنسية أفرجت عن 6 أشخاص، كانوا محتجزين لديها على خلفية التحقيقات في واقعة مقتل المدرس الفرنسي الذي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول.
ومن بين المعتقلين، أفراد من عائلة المهاجم الشيشاني، فضلا عن عبد الحكيم صفريوي الإمام المغربي الذي يشتبه في تحريضه على تنفيذ الجريمة، ومرافقة الجاني أثناء شراء سلاحه.
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