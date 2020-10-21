الأمير النائم يتحرك بعد 15 عامًا.. فيديو يثير ضجة في السعودية

أثار فيديو انتشر مؤخرا، لـ الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ "الأمير النائم"، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، وذلك بعد تحريكه لأصابع يده، حيث يرقد في غيبوبة منذ 15 عاما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو، يظهر فيه الأمير النائم، وهو يقوم بتحريك أصابعه، ثم يده، في استجابة نادرة؛ ليتصدر الوليد بن خالد محركات البحث.

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ويسمع في المقطع صوت شخص- قيل إنها عمته-، وهي تطلب من الأمير الوليد بن خالد رفع إصبعه، لينفذ الأمير السعودي الأمر، ثم تتكرر الواقعة مرة أخرى، فيستجيب.

وتعد تلك المرة ليست الأولى، التي يبدي فيها الأمير النائم استجابة، حيث نشرت شقيقته الأميرة ريما بنت طلال مقطع في عام 2019، وهو يحرك رأسه.

وقالت وقتها "الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".

يشار إلى أن الأمير السعودي تعرض عام 2005، لحادث سير دخل على إثره في غيبوبة، ومنذ ذلك الحين، يطلق عليه "الأمير النائم".

واختلف الأطباء حول الحالة الصحية للأمير النائم، فيما أعرب مغردون عن سعادتهم بالاستجابة الجديدة معتبرين أنه أمل جديد وتطور في وضعه الصحي.