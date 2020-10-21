وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو، يظهر فيه الأمير النائم، وهو يقوم بتحريك أصابعه، ثم يده، في استجابة نادرة؛ ليتصدر الوليد بن خالد محركات البحث.
اقرأ أيضا:
ويسمع في المقطع صوت شخص- قيل إنها عمته-، وهي تطلب من الأمير الوليد بن خالد رفع إصبعه، لينفذ الأمير السعودي الأمر، ثم تتكرر الواقعة مرة أخرى، فيستجيب.
وتعد تلك المرة ليست الأولى، التي يبدي فيها الأمير النائم استجابة، حيث نشرت شقيقته الأميرة ريما بنت طلال مقطع في عام 2019، وهو يحرك رأسه.
وقالت وقتها "الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".
يشار إلى أن الأمير السعودي تعرض عام 2005، لحادث سير دخل على إثره في غيبوبة، ومنذ ذلك الحين، يطلق عليه "الأمير النائم".
واختلف الأطباء حول الحالة الصحية للأمير النائم، فيما أعرب مغردون عن سعادتهم بالاستجابة الجديدة معتبرين أنه أمل جديد وتطور في وضعه الصحي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمير النائم يتحرك بعد 15 عامًا.. فيديو يثير ضجة في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.