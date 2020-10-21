ترامب بعد انقطاع صوت الميكروفون خلال حملة انتخابية : هيلارى المحتالة السبب

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال حملة انتخابية له فى ولاية بنسلفانيا، على قطع الصوت للحظات عن ميكرفونه خلال خطابه أمام الجماهير، بطريقة ساخرة، قائلا: "ترى من فعل ذلك، لا أعتقد أنه جو النائم، وإنما بالتأكيد هيلارى المحتالة"





وأثناء انقطاع الصوت عن الميكرفون، هتف آلاف الحضور باسم ترامب وشجعوه عندما ذهب لتحيتهم، وروج لعلاجات كورونا الجديدة، قائلا إنه أفضل مثال على نجاحها، وسيوفرها للجميع بالمجان. ورأى أن جو بايدن، المرشح الديمقراطى سيغلق البلاد مرة أخرى، فى حين أن ولايات مثل بنسلفانيا لم تفتح اقتصادها بعد، قائلا إن إدارته تسحق الفيروس، بينما يريد بايدن إلحاق الضرر بالبلاد. ودعا "ترامب"، مسؤولا داعما له يدعى "مايك" ليلقى كلمة خلال الفعالية، وعندما صعد إلى المسرح حاول أن يسلم على الرئيس، فقال له "لا تلمسنى، وإلا وسائل الإعلام ستترك كل شئ وتركز مع مصافحتنا"، مازحا أنه ربما يكون أنقذ مسيرته السياسية بعدم السماح له بالمصافحة.

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