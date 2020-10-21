ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مدينة كراتشي الباكستانية إلى 25 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار، الذي وقع في الجزء العلوي من مبنى متعدد الطوابق بمنطقة "جولشان إي إقبال" بمدينة "كراتشي"، إلى 5 قتلى على الأقل و20 مصابا.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم /الأربعاء/، أن أسباب وقوع الانفجار مازالت غير معروفة، إلا أن الشرطة ترجح أنه ناجم عن انفجار أسطوانة غاز.
وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينهم 11 في حالات حرجة.
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