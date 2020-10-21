‏المرصد السوري: القصف الإسرائيلي على سوريا استهدف مدرسة بها مجموعات موالية لحزب الله وإيران

أكد ‏المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي على القنيطرة استهدف مدرسة يتواجد فيها مجموعات موالية لحزب الله اللبناني وإيران.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق ليل الثلاثاء-الأربعاء صاروخًا على موقع في القنيطرة في جنوب سوريا.

وقالت الوكالة السورية إنّ "العدوّ الإسرائيلي شنّ عند منتصف الليلة عدوانًا بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي"، مضيفة أنّ الصاروخ استهدف "مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ القصف استهدف "مقرًّا للميليشيات الإيرانية".

وقال المرصد "دوّى انفجار عنيف في قرية الحرية بريف محافظة القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف يرجّح أنّه إسرائيلي، استهدف مقرًا للميليشيات الإيرانية في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".

ومن جهتها، لم تعلق إسرائيل حتى اللحظة على التقارير التي تفيد بأنها هي التي قامت بالهجوم.