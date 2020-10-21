رشاش السم.. حالات اختناق بمادة غامضة في سلاسل مطاعم شهيرة ببريطانيا

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن 15 شخصًا على الأقل أصيبوا بحالات اختناق وعسر في التنفس إثر تعرضهم لرش مادة غامضة داخل أفرع سلاسل مطاعم مختلفة في مدينة جورنال بمقاطعة وست ميدلاندز وسط إنجلترا مساء أمس.

وأضافت الصحيفة أن سلطات الإطفاء البريطانية (المختصة بالتعامل مع المواد السامة) وسيارات الإسعاف والشرطة هرعت إلى مواقع الحوادث فور تلقيها عدة بلاغات عن حالات اختناق بعد قيام رجل غير معروف برش مادة غامضة في عدة مطاعم قريبة من بعضها.

وكتب شهود عيان منشورات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي يحذرون فيها من التواجد في أفرع سلاسل المطاعم المذكورة، ويصفون أعراض تسمم الذين تعرضوا للمادة السامة الغامضة.

وقالت سلطات الإطفاء بمقاطعة وست مديلاندز في بيان "تلقينا بلاغًا عند الساعة 07:27 مساء عن قيام رجل برش مادة غازية داخل سلاسل مطاعم. وأحصينا 15 حالة اختناق وعسر في التنفس تتلقى العلاج في خدمات الإسعاف، ونُقل شخص إلى المستشفى لمعاناته من سرعة ضربات القلب".

وأضافت سلطات الإطفاء أنها أجرت اختبارات لتحديد المادة السامة المستخدمة في الهجوم، ولم تظهر النتائج بعد.