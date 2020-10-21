الأمم المتحدة تعلن استئناف جولة المحادثات الليبية.. الجمعة

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن جولة المحادثات الليبية ستستأنف يوم الجمعة المقبلة.

وأضافت ويليامز في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن المجتمع الدولي يعمل تحت مظلة مؤتمر برلين لحل أزمة ليبيا.

وأكدت أن طرفي النزاع اتفقا أيضًا على فتح مسارات برية وجوية بين شرق وغرب البلاد، فضلا عن مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري.

وأكدت أن استقالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يجب أن تساعد في إنهاء المرحلة الانتقالية.

وأشارت إلى أن ليبيا تحتاج لإنهاء التدخلات الأجنبية حتى تتمكن من تحقيق مستقبل أفضل، مؤكدة أن حجم التدخل الأجنبي كبير وغير مقبول.

وطالبت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا طرفي النزاع لحل المشكلات العالقة والوصول لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

ولفتت إلى ضرورة حماية المدنيين في سرت، داعية إلى أن تكون المشاورات بين طرفي النزاع ليبية- ليبية.

وردا على سؤال لشبكة "العربية"، أكدت ستيفاني أن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف الليبية تمت بالفعل، لافتة إلى أنه لا سلام دون تحقيق العدالة بشكل سريع في البلاد.