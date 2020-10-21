إسرائيل تسجل 1165 إصابة كورونا جديدة والكابينت يبحث عودة المدارس

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشئون كورونا "كابينت كورونا"، اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع بعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الخروج من الإغلاق وكذلك مناقشة المرحلة الثانية من تخفيف القيود، ولبحث افتتاح المدارس في اعقاب الخلاف بين وزارات الصحة والتعليم والمالية مساء أمس.

وأجلت جلسة الكابينت يوم أمس الثلاثاء بسبب الخلاف بين الوزارات الحكومية حول استراتيجية الخروج التدريجي من الإغلاق ورفع القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة فيروس كورونا، في حين أن وزارة الصحة تعتقد أنه يمكن استئناف الدراسة في الصفوف الأولى وحتى الرابعة الابتدائية.

ومن المتوقع أن يبحث "كابينيت كورونا" في جلسته استمرار المرحلة الثانية في الإجراءات للخروج من الإغلاق مع إمكانية مضاعفة الغرامات لكل من يخالف تعليمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى بحث إمكانية فتح الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات التجارية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1,165 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 41,193 اختبارًا يوم أمس، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 306,503 إصابات من بينها 2,278 حالة وفاة.

وبدأت إسرائيل الأحد خروجا حذرا من القيود المفروضة للحد من جائحة كوفيد -19، بعد شهر من فرض الإغلاق الشامل، معيدة فتح رياض الأطفال والشواطئ والحدائق الوطنية في ظل انخفاض في أعداد الإصابات الجديدة.