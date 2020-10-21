28 رحلة أسبوعية.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية لخدمات النقل الجوي

وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقية خدمات النقل الجوي والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الجوية الثنائية بين البلدين.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، وقع على الاتفاقية من جانب الإمارات، عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومن جانب إسرائيل يسرائيل كاتس وزير النقل، وذلك خلال لقائهما في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب أمس.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني وبحث سبل التعاون بين البلدين.

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات: "تعد الاتفاقية خطوة مهمة على طريق التعاون الإيجابي والبنّاء في العلاقات المتنامية بين البلدين عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي، والذي يهدف إلى إرساء قواعد السلام وتحقيق التقدم وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة".

وأضاف المري: "ستساهم الاتفاقية في توطيد أوجه التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالميًا من حيث عدد اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة".

ووفقا لهذه الاتفاقية، ستتمكن شركات الطيران الإماراتية من تشغيل 28 رحلة ركاب في الأسبوع إلى مدينة تل أبيب ورحلات غير محدودة إلى مدينة إيلات بالإضافة إلى رحلات الشحن، أما الرحلات غير المجدولة فتم الاتفاق على عدم وضع قيود عليها بين الدولتين.

ويتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المجدولة بين الإمارات وإسرائيل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تخدم الاتفاقية الجديدة بشكل كبير حركة السياحة والتجارة بين البلدين.

ووصل أول وفد إمارتي إلى مطار "اللد" بإسرائيل، أمس الثلاثاء، وهو يضم كل من وزير شؤون المالية ووزير الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة خاطفة لإسرائيل. وكان رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في استقبل الوفد الإماراتي.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الوفد الإماراتي الرسمي لتل ابيب، أنه سيتم فتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وإلغاء التأشيرات بين البلدين.