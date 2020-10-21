السفارة المصرية بألمانيا تبدأ في تلقي أصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب عبر البريد

بدأت السفارة المصرية في ألمانيا في تلقي مظاريف التصويت البريدي وحتى بعد غد الجمعة، التي تمثل الأيام المقررة لتصويت المصريين في الخارج خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ودعت السفارة المصرية بألمانيا -عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي- المواطنين المصريين ممن قاموا بتسجيل أنفسهم للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، إلى القيام بطباعة أوراق الاقتراع الخاصة بهم من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج قد أنهت استعداداتها في 140 لجنة انتخابية حيث يتم استلام أوراق الاقتراع اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة القادم وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب، حيث يقوم المواطن بطباعة بطاقة الاقتراع، ثم إرسالها إلى مقر البعثة الدبلوماسية بالبريد خلال الأيام المحددة.