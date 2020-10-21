روسيا تُسجل 15700 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد تسجيل 15 ألفا و700 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و447 ألفا و 335 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الأربعاء، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، وكان من بينها 4076 إصابة بدون أعراض سريرية.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت وحدها 4 ألاف و389 إصابة من الإصابات الجديدة، موضحا تسجيل 466 إصابة بضواحي العاصمة الروسية و684 إصابة في مدينة سانت بطرسبورج.. مشيرا إلى تسجيل 317 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 24 ألفا و952 وفاة.

وأكد بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أن 10 آلاف و952 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و96 ألفا و560 حالة.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة الروسية لحماية المستهلك عن إجراء أكثر من 55.1 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، مشيرة إلى أن 321488 شخصا ما زالوا تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.