صحيفتان إماراتيتان: جهود مكثفة تبذلها الإمارات لترسيخ أسس عهد جديد في الشرق الأوسط

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم /الأربعاء/ في افتتاحياتها الجهود المكثفة التي تبذلها الإمارات على أكثر من صعيد لترسيخ أسس عهد جديد في الشرق الأوسط تعلو فيه رايات السلام والتنمية والتعايش المشترك، وعملت بهمة على تجسيد الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع إسرائيل عمليا بما يضمن تحقيق الرخاء والتقدم للجميع عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية وذلك من خلال الصندوق الإبراهيمي الذي أعلنت دولة الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة عن تأسيسه والاتفاقيات الجديدة التي وقعها في تل أبيب وفد اقتصادي إماراتي رفيع خلال زيارة تاريخية لتل ابيب وهي خطوات مدروسة ومنجزات سريعة ستسهم في تغيير وجه الشرق الأوسط الذي ظل لعقود طويلة بؤرة ملتهبة للتوترات والحروب والصراعات.

فتحت عنوان " منجزات تاريخية " .. كتبت صحيفة "الاتحاد" تعمل الإمارات بهمة بالغة لتجسيد الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع إسرائيل بطريقة عملية، تضمن تحقيق الرخاء والتقدم للجميع، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية وفي هذا السياق يأتي الصندوق الإبراهيمي، الذي أعلنت دولة الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة عن تأسيسه، والاتفاقيات الجديدة التي وقعها في تل أبيب وفد اقتصادي إماراتي رفيع خلال زيارة تاريخية.

وقالت في ختام افتتاحيتها الآن، حان وقت الازدهار والرخاء والرفاهية التي ستعمل الإمارات على تحقيقها لشعوب المنطقة، بغض النظر عن العقيدة أو الهوية، في إطار الاحترام المتبادل للتنوع والتعايش المشترك، بما يضمن الأمن الإقليمي وبذلك، تفتح الإمارات أبواب الأمل لملايين الشباب لتمكينهم من بناء مستقبل آمن وواعد، ينال فيه الجميع، بما فيهم الفلسطينيون، حقوقهم العادلة.

من ناحيتها وتحت عنوان " خطوات مدروسة " .. قالت صحيفة " البيان" خطوات الإمارات مدروسة وليس غريبًا أن معاهدة السلام، لم تتوقف عند حدود السياسة، وانتقلت على الفور نحو تشييد أواصر التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، التي تتوق إلى مغادرة منطقة العبث والعدمية إلى آفاق الاستقرار والإيجابية.

وأشارت إلى أنه من هنا، فإن زيارة أول وفد إماراتي إلى إسرائيل، أمس، عقب توقيع معاهدة السلام التاريخية بين الدولتين «الاتفاق الإبراهيمي»، وضعت أسسًا جديدة للعلاقات الثنائية، وبنت أرضية للتعاون الاقتصادي، تمثلت بأربع اتفاقيات تعاون، من أبرزها إعفاء متبادل من التأشيرات لمواطني البلدين.

وأضافت أن الزيارة شهدت إلى جانب ذلك، الإعلان عن إنشاء صندوق إماراتي أمريكي إسرائيلي، «الصندوق الإبراهيمي»، بـ 3 مليارات دولار لتعزيز الازدهار في الشرق الأوسط وخارجه، موضحة أنها مبادرة تعد جزءًا لا يتجزأ من المعاهدة، التي وقعت بين الطرفين بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى تسليط الضوء على فوائد السلام من خلال تحسين حياة شعوب المنطقة، وتجسيدًا للإرادة المشتركة التي تسعى للنهوض بالمنطقة.

وأوضحت في الختام أن أهمية هذه الاتفاقيات تأتي من حقيقة أنها ترسي أسس الشراكة التجارية والاستثمارية، وتعزز قدرة القطاع الخاص على قيادة جهود توطيد التعاون الاقتصادي الإقليمي، وكذلك من انفتاحها على الأطراف الأخرى في الإقليم، وترحيبها بمشاركة الدول الأخرى في تحقيق الأهداف التنموية