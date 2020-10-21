أفغانستان.. مصرع 25 شرطيا في كمين لحركة طالبان

أفادت وسائل إعلام أفغانية مختلفة بمقتل 25 من عناصر الأمن الأفغاني في كمين نصبته حركة طالبان في ولاية تخار، شمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، محمد جواد الحجاري، إن هجوما لمسلحين على نقاط تفتيش تابعة للشرطة أودى بحياة 25 شرطيًا بينهم ضابط كبير في ولاية تخار الشمالية، صباح اليوم الأربعاء.

وصرح الحجاري لوكالة أنباء "شينخوا" بأن "الاشتباك بين متمردي طالبان وقوات الأمن أودى بحياة 25 شرطيا من بينهم ضابط الشرطة البارز راز محمد دورانديش في منطقة مسجد الصفيد خارج مدينة تلوقان عاصمة الإقليم في وقت مبكر من صباح الأربعاء".

وقال المسؤول إن ما لا يقل عن 16 من مقاتلي طالبان قتلوا في القتال الذي استمر لفترة، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

في غضون ذلك ، قالت بعض المصادر إنها تعتقد أن عدد الضحايا قد يكون أعلى من المبلغ عنه.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب طالبان.

وفي وقت سابق من اليوم، قتل ما لا يقل عن 15 شخصًا أفغانيًا، معظمهم من النساء، خلال تدافع أمام القنصلية الباكستانية شرق أفغانستان.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مسؤولين رسميين، أن القتلى سقطوا أثناء تدافع؛ للحصول على التأشيرة أمام قنصلية باكستان في مدينة جلال آباد شرقي البلاد.

وأفادت التقارير بأن القتلى الـ15 بينهم 11 سيدة، وأصيب 12 آخرون ضمنهم كبار سن، خلال الحادث الذي وقع في ملعب بمدينة جلال آباد.

وذكر مسؤولون أن أكثر من 3000 أفغاني تجمعوا قرب القنصلية الباكستانية للحصول على تأشيرة للسفر إلى باكستان.