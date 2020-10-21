قبيل القمة الثلاثية.. رئيس قبرص: التعاون مع مصر واليونان مستمر لمواجهة التحديات

أكد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، اليوم الأربعاء، أن التعاون مع مصر واليونان مستمر لمواجهة جميع التحديات في المنطقة؛ وذلك قبيل القمة الثلاثية المقرر انعقادها اليوم.

ووفقا لـ "قبرص ميل"، ستكون قضية قبرص والاستفزازات التركية والطاقة والهجرة والإرهاب والقضايا الإقليمية ووباء فيروس كورونا محور القمة الثلاثية الثامنة بين قبرص واليونان ومصر التي تعقد في نيقوسيا اليوم بمشاركة رؤساء قبرص واليونان ومصر، ورئيس وزراء اليونان.

وفي الصباح، استقبل الرئيس نيكوس أناستاسيادس في القصر الرئاسي رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعقد معه اجتماعا خاصا.

كما استقبل الرئيس القبرصي أيضا نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في لقاء خاص معه، وبحثا جهود تسوية أزمات المنطقة.

وسيعقب ذلك اجتماع ثلاثي للزعماء الثلاثة وبعد ذلك سيشاركون في محادثات مطولة مع وفود قبرص واليونان ومصر في إطار القمة الثلاثية.

وفي تمام الساعة 12.45 ظهرًا (بالتوقيت المحلي لقبرص)، سيدلي القادة الثلاثة بتصريحاتهم لوسائل الإعلام. وبعد ذلك يستضيف الرئيس القبرصي مأدبة غداء تكريما للرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بانايوتيس سينتوناس، أمس الثلاثاء، إن تنسيق وتعميق التعاون وتشكيل مواقف مشتركة بين قبرص واليونان ومصر يبعث برسائل في كل اتجاه فيما يتعلق بتصميم الدول الثلاث على العمل معا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال سينتوناس إن القمة تكتسب أهمية خاصة لأنها تعقد في فترة الإجراءات والاستفزازات التركية التي تؤثر على الدول الثلاث والأمن الإقليمي الأوسع.

وعلى جدول أعمال القمة استمرار العدوان التركي فيما يتعلق بالاستكشافات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وقرار فتح فاروشا الساحلية في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

وستكون قضية قبرص موضوعا رئيسيا أيضا. وقال سينتوناس إن الرئيس نيكوس أناستاسيادس سيشير إلى آخر التطورات ويعرب عن استعداده وتصميمه على الاستجابة على الفور لمبادرة جديدة للأمين العام للأمم المتحدة لتسوية قبرص.

ومن القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال نتائج وتقدم الآلية الثلاثية في المجالات الحالية والجديدة، والطاقة ، والهجرة، والإرهاب، والقضايا الإقليمية مثل الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، ووباء فيروس كورونا.

وسيتم إصدار إعلان مشترك يعبر عن وجهات نظر قبرص واليونان ومصر.