بسبب تأييدهما لترامب..رجل وابنه كاد يلقيان مصرعهما في إطلاق نار

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أحد سكان ماريلاند بعد اتهامه بالاعتداء على مواطنين بسلاح ناري، لخلاف سياسي نشأ في لحظتها، وهم الذين لم يتقابلوا يومًا، وفق ما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز.

أطلق ساكن ماريلاند، النار في الهواء على اثنين من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون أن يعرفهما، وذلم لقيامهما بالسير بسيارتهما والقيام باستخدام أداة التنبيه حتى يحثوا الناس على التفاعل معهم وتأييد ترامب.

لكن ذلك لم يعجب الجار الذي لايعرفهما ولايعرفانه، لكنه لايؤيد ترامب ويرفع لافتة على منزله BLM ، والتي تعني إن حياة السود مهمة، وذلك من بعد مقتل المواطن الامريكي الأسود جورج فلويد في مايو الماضي.

نقلت شبكة سي بي إس نيوز ، كلام هوك : "فوجئت بالرجل يهبط أرضًا ويحمل سلاحا وفجأة بصوبه نحونا. أصبنا بالذهول. وسمعنا صوت إطلاق النار".

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز، إن مطلق النار استفزته أبواق السيارة وتاييدهم لترامب فأراد معاقبتهم، بالتخويف باطلاق النار لكن ذلك أدى إلى حبسه.

وقد يواجه مطلق النار سنوات في السجن، لكن هوك وابنه يقولان إنهما لا يريد له الجلوس في السجن مدة طويلة، يكفي أن تتم معاقبته لأشهر.