روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا بمليون إصابة بـ كورونا

وبحسب السلطات الروسية، فإن إجمالى الإصابات فى البلاد بلغ مليونا و447335 منذ بدء الجائحة إلى جانب 24952 وفاة. وكان وزير الصناعة والتجارة الروسى، دينيس مانتوروف، قد أعلن فى وقت سابق، أن بلاده ستنتج حوالى 300 ألف جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية أكتوبر الجارى.

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