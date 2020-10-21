الإمارات وإندونيسيا .. 44 عاما من الود تتوج بوضع اسم ويدودو على مسجد وشارع

وشهدت أكثر من 43 عاما على حرص الإمارات وإندونسيا على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بينهما فى المجالات كل وبإمكانيات ضخمة، وهو ما تجلى فى توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفق "مكتب أبوظبى الإعلامى"، والذى أكد فيه أن ذلك يأتى "تقديراً لصداقة الرئيس الإندونيسى المتينة مع دولة الإمارات ولجهوده فى توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات عديدة".
وفى فبراير 2004، تم افتتاح قنصلية عامة فى دبى، وبالمقابل تدشين مكتب لترويج التجارة لدى إندونيسيا، بالإضافة إلى مكتب لترويج الاستثمار تم افتتاحه عام 2010، فيما فتحت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بجاكرتا فى 10 يونيو 1991.
وافتتح الهلال الأحمر الإماراتى مكتبا له بجاكرتا عام 1997؛ حيث يقدم خدمات كبيرة خصوصا فى المناطق التى تتضرر من الكوارث الطبيعية.
كما أسست دولة الإمارات المتحدة مكتبا للخدمات القنصلية بجاكرتا فى أغسطس 2014 بهدف تقديم خدمات قنصلية إلكترونية متميزة وسريعة، خصوصا فى مجال إرسال العمالة الإندونيسية.
ويبلغ عدد أبناء الجالية الإندونيسية فى الإمارات 105 آلاف شخص، وفقا لتصريحات صحفية لمسؤولين فى جاكرتا.
وتقع إندونيسيا فى الجنوب الشرقى من قارة آسيا، بين المحيط الهندى والمحيط الهادئ، وتتمدد على مساحة تبلغ 1.904.569 كم مربع، على شكل مجموعة من جزر وأرخبيلات، وتعد الدولة الـ16 فى العالم من حيث المساحة، وهى رابع دولة من حيث عدد السكان فى العالم، وهى أكبر بلد مسلم فى العالم.
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