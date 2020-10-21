بنك التنمية الأفريقي يفتح نافذة واسعة لشراكة استراتيجية مع شركات النرويج

أكد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي( AfDB )، سولومون كواينور رغبة المؤسسة التمويلية الأفريقية في الاستعانة بالخبرات النرويجية المتطورة في مجال التصنيع الغذائي لتنمية مشروعات أفريقية تعزز من القيمة المضافة وسلاسل القيمة لعدد من السلع ذات القدرة التنافسية في القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال منتدى عقد عبر تقنية الفيديو مع "اتحاد الأعمال النرويجية - الأفريقية" NABA، تمهيدا لفتح نافذة واسعة لإبرام شراكة استراتيجية مع الشركات النرويجية الساعية إلى اقتناص فرص استثمارية مهمة في أفريقيا.

واستهدف المنتدى الإلكتروني، الذي نُظم تحت رعاية "اتحاد الأعمال النرويجية- الأفريقية"، ووزير الشؤون الخارجية النرويجي، سكاتيك سولار، ومؤسسة التمويل الأفريقية AFC، إعادة التواصل بين الشركات والمؤسسات النرويجية مع القارة الأفريقية، ولاسيما أن العلاقات بين الجانبين لم تنقطع على مدار السنوات التسع الماضية التي شهدت انعقاد قمة الأعمال النرويجية- الأفريقية في العاصمة أوسلو، بحضور 3 آلاف مشارك، و300 متحدث من 40 دولة مشاركة في الفعاليات .

وتطرق كواينور، خلال المنتدى الإلكتروني إلى استعراض جهود بنك التنمية الأفريقي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتطور الاجتماعي في القارة الأفريقية وتقديمه لنحو 9 مليارات دولار في صورة قروض تجارية وميسرة خلال العام الماضي 2019، لافتًا إلى أن إقراض البنك توجه لتحقيق أولويات البنك الخمس فيما خصص 25 في المائة منها للقطاع الخاص.

وقال مسؤول بنك التنمية الأفريقي إن مؤسسته التمويلية تسعى إلى الحصول على دعم الشركاء من النرويج، ولاسيما أولئك الذين يسهمون في تعزيز القيمة المضافة لإنتاج السلع التنافسية مثل الكاكاو، والثروة الحيوانية، والقطن، فضلًا عن تقوية الاتفاق القاري للتجارة الحرة في أفريقيا "بما يتيح للإنتاج الأفريقي المشاركة بصورة أكبر في سلاسل القيمة، ولزيادة فرص العمل، ولرفع دخول القطاع الخاص والاقتصاد الأفريقي بوجه عام أيضًا."

وبين كواينور أن البنك أصبح أكثر انتقائية في استهداف مشروعات الصناعات التحويلية، قائلًا "كما أننا ندعم أيضًا المؤسسات المالية لتقديم دعم غير مباشر للمشروعات الصغيرة، كما سنتحول أكثر من تعظيم وزيادة القروض المباشرة إلى استخدام الضمانات لتجميع ودعم مستثمرين آخرين في القطاع الخاص."