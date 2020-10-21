أرسنال يتخذ "قرارا صارما" بشأن أوزيل

في خطوة من شأنها تعزيز إمكانية رحيله، استبعد أرسنال الإنجليزي صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل من تشكيلته التي تخوض الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما الأعلى راتبا في تاريخ"المدفعجية"، ويقدّر بـ350 ألف جنيه إسترليني (450 ألف دولار أميركي) أسبوعيا، لكنه استبعد أيضا عن تشكيلة الفريق الذي سيخوض منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ولم يخض النجم الألماني أي دقيقة في تشكيلة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا منذ 7 مارس الماضي.

وسيكون أوزيل قادرا على المشاركة فقط مع تشكيلة فريق تحت 23 عاما حتى عام 2021 على أقل تقدير.

ووصل اللاعب التركي الأصل إلى موسمه الأخير مع أرسنال، وعلى الأرجح لن يكون قادرا بعد الآن على حمل ألوانه رسميا.

وكان أوزيل قد أصرّ في أغسطس الماضي على أنه الشخص الوحيد الذي سيقرر موعد رحيله برغم إبعاده عن التشكيلة.

وفي سبتمبر الماضي، اعتبر مدرب أرسنال، أنه من الصعب على أوزيل أن يشق طريقه إلى التشكيلة الأساسية في فريقه الذي وصفه بأنه "يتطور".

يذكر أن أوزيل، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، لم يلعب في نهاية الموسم الماضي، وخرج من تشكيلة أول ثلاث مباريات لأرسنال في الموسم الجديد.