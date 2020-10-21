الإمارات تسجل 1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الأربعاء، تسجيل 1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 105,740 فحصا جديدا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وصل بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الإمارات إلى 119,132 حالة، حسب إحصاءات وزارة الصحة.

وسجلت وزارة الصحة وفاة شخصين جديدين جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا إلى 472 حالة.

وأكدت الوزارة تعافي 1501 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 111,814 حالة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أعلنت الاثنين الماضي، السماح باستئناف إقامة حفلات الأفراح في القاعات والمنشآت الفندقية، وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية، اعتبارًا من غدا الخميس، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.