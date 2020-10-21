الكرملين يأمل في حل خلافات الحد من التسلح خلال المفاوضات مع واشنطن

أعرب الكرملين، اليوم الأربعاء، عن أمله في حل الخلافات بشأن الحد من التسلح خلال المفاوضات مع واشنطن.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قال الكرملين إن قرار فرض عقوبات على مشروع نورد ستريم 2 غير ودي.

وفي سياق أخر، ردت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، على اقتراح روسيا بشأن تمديد معاهدة نيو ستارت 3 الخاصة بالحد من الأسلحة الاستراتيجية والنووية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في بيان أصدرته اليوم، إن الولايات المتحدة تقدر استعداد روسيا لتحقيق تقدم حول اتفاقية الحد من الأسلحة النووية واستعدادها للقاء من أجل إبرام الاتفاقية، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضافت أورتاجوس: "نحن نقدر استعداد روسيا الاتحادية لتحقيق تقدم في مسألة الحد من الأسلحة النووية. الولايات المتحدة مستعدة للقاء على الفور من أجل إبرام الاتفاقية. نحن نتوقع من روسيا أن تفوض دبلوماسييها من أجل فعل الشيء نفسه".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، صباح أمس أنها لم تتلق رد رسمي من الولايات المتحدة حول اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بشأن تمديد اتفاقية نيو ستارت 3. وكان بوتين اقترح يوم الجمعة الماضية، تمديد اتفاقية نيو ستارت الحالية للحد من الأسلحة الهجومية والاستراتيجية بدون أي شروط لمدة عام، ليتمكن الطرفان من إجراء مفاوضات هادفة لإبرام اتفاقية جديدة.