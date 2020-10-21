وزير الخارجية السوداني: علاقتنا القادمة مع إسرائيل ستكون جيدة

قال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إن "السودان هو مثال لدولة مسالمة تحترم جيرانها وأصدقاءها وأشقاءها وتحترم دول العالم"، مضيفًا أن "تلك الخطوة سنخطوها في الأيام والأشهر القادمة وأعني بهذه الخطوة، المعاملة الجيدة الكريمة لكل دول العالم وليست هناك دولة بالتحديد نركز عليها في هذه المرحلة".
وبحسب قناة "كان" العبرية، قال قمر الدين إن "إسرائيل دولة من دول العالم وعلاقاتنا القادمة ستكون جيدة مع الجميع بما في ذلك إسرائيل"، وفق تعبيره.
وفي سياق آخر، أشارت القناة العبرية إلى أن إعلان الإدارة الأمريكية نيتها رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، يواجه عراقيل في الكونغرس الأمريكي، قد تقيّد من تحركات الإدارة في هذا المجال وتصعّب من إيفائها بوعودها التي تعهدت بها في الاتفاق بين البلدين.
ووفقًا للقناة، أن الإدارة الأمريكية لم تُبلغ المشرعين رسميًا بعد بقرارها رفع السودان من اللائحة، وهو ما ينص عليه القانون الأمريكي، وتساءلت المصادر نفسها ما إذا كانت تغريدة الرئيس الأمريكي أول أمس الاثنين تُعدّ الإبلاغ الرسمي للكونغرس في هذا الزمن الاستثنائي بسبب جائحة كورونا.
وأشارت القناة إلى أنه أمام الكونجرس 45 يومًا للنظر في القرار، وفي حال عدم موافقته عليه، فينبغي على مجلس الكونجرس تمرير مشروع قانون يناقض قرار الرئيس لعرقلته، لكن من غير المرجح حدوث عرقلة نظرًا لسيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلس الشيوخ.
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