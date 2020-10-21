الرئيس الأرميني يزور بروكسل للقاء قادة الناتو والاتحاد الأوروبي.. فما السبب؟

يزور الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان بروكسل اليوم، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل وعدد من كبار المسؤولين الآخرين، وفق ماذكرت إذاعة بابليك راديو أوف أرمينيا.

وتعقد الاجتماعات بمبادرة من الرئيس سركيسيان ، وسيناقش سركيسيان الحرب العدوانية المستمرة التي شنتها أذربيجان (وفق وجهة النظر الآرمينية أن أذربيجان هي أول من بدأت الحرب بينما تقول الأخرى العكس) - بمشاركة علنية من تركيا - على أرتساخ وفق المسمى الأرميني، وناجورونو كاراباخ وفق المتعارف عليه، وكذلك القصف المدفعي والضربات الجوية الأذرية على المدن الحدودية لجمهورية أرمينيا.

وقال مكتب سركيسيان: "من المتوقع أن تبذل قيادة الناتو والمنظمات الأوروبية كل ما في وسعها لوقف العمليات العسكرية الأذربيجانية التركية، الأمر الذي سيمكن من إحياء اتفاقيات الهدنة".

يأتي تحرك الرئيس الأرميني في وقت تهدف فيه أرمينيا إلى تحرك دولي أكبر للضغط على تركيا على التهدئة ووقف القتال في كاراباخ، خاصة وأن أرمينيا تحظى بدعم من روسيا، وروسيا تتفق مع الدول الأوروبية في هذه المسألة في واحدة من الأمور القليلة التي تتفق فيها روسيا وأوروبا.

كما وتضغط أمريكا وإن بشكل أقل حدة، حيث دعت عضو الكونجرس الأمريكي جريس نابوليتانو الولايات المتحدة إلى الاعتراف رسميًا باستقلال جمهورية أرتساخ ، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية الأرمنية الأمريكية.

قالت نابوليتانو "الطريق إلى الأمام هو طريق الحرية ، ولهذا السبب أنا أدعو إلى اعتراف رسمي من الولايات المتحدة باستقلال جمهورية أرتساخ.".

على الأرض، ظل الوضع على جبهة آرتساخ - أذربيجان مستقرًا نسبيًا ، بعد كان متوترًا طوال الليلة الماضية، واستمرت بعض المعارك المدفعية في بعض المناطق ، حسب تقرير جيش الدفاع في آرتساخ.

وفي الفجر ، انتهك الأذربيجانيون مرة أخرى اتفاق وقف إطلاق النار بإطلاق النار على البنية التحتية المدنية في بلدة مارتاكيرت والقرى المجاورة.

في الوقت الحالي ، تدور معارك محلية في كلا القطاعين الشمالي والجنوبي من خط المواجهة.

أسقطت وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش طائرة معادية في جنوب أرتساخ، و يظل جيش الدفاع في أرتساخ مسيطرًا بشكل كامل على الوضع التكتيكي في ساحة المعركة.