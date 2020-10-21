إصابات كورونا في بريطانيا تقفز لأكثر من 765 ألف حالة

أظهرت أحدث بيانات لجامعة هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة وصل إلى 765 ألفا و487 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 44 ألفا و57 حالة.

وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 21,331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 762,542 حالة.

وأشارت الصحة البريطانية إلى تسجيل 241 حالة وفاة إضافية من المرض، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 43,967 حالة وفاة.

وبدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" امس، الثلاثاء، أن حكومته لا تستبعد إعادة فرض الإغلاق الكامل مجددًا في البلاد؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحسب "ميرور" البريطانية، قال "جونسون"، "ما نحاول تجنبه هو إغلاق وطني كامل".

وأضاف "لا نستبعد أي شيء لكن الصعوبة تكمن في أن انتشار الفيروس هذه المرة غير متساوٍ مقارنة بشهري مارس وأبريل".

وأبدى "جونسون"، "أسفه الشديد إزاء فرض أي قيود تؤدي إلى الإضرار بأعمال الناس أو حياتهم".

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة قبل حوالي 37 أسبوعا.