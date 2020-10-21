أبو مازن ينعي عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" حازم أبو شنب

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"،عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" السفير حازم أبو شنب ، الذي وافته المنية اليوم الاربعاء ،إثر صراع مع المرض.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينة /وفا/أن أبو مازن أعرب - خلال اتصال هاتفي مع ذوي الفقيد - عن أحر تعازيه وصادق مواساته سائلا المولى، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

كما نعى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، باسم السفراء وكافة العاملين في مقر الوزارة والسفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية، السفير حازم أبو شنب .

وتقدم المالكي إلى أسرة الفقيد بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كان السفير حازم أبو شنب قد توفي اليوم في مستشفى فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة، بعد صراع مع المرض.

وهو قيادي بارز في الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن قيادات حركة "فتح"، وحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في مجال الإعلام الفلسطيني وصناعة الرأي العام منذ سنوات،وعضو سابق في المجلس الثوري لحركة "فتح"، وناطق رسمي سابق باسمها، وسفيرا سابقا لدولة فلسطين لدى باكستان، وعضوا في المجلس الاستشاري لحركة "فتح".