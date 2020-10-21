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عمر شويل - جدة الإمارات تطلق حملات عيشوا تجربة العمر وذلك للتنشيط السياحي في دبي، قامت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بإطلاق حملة جديدة تعرف باسم عيشوا تجربة العمر والتي تساعد العديد من المسافرين من تحديد برامج المحلات الخاصة به حتى يتم قام نخوضها في جميع أنحاء المدينة، وبالتالي تواصلت دبي للسياحة جهود المميزة في جميع أنحاء العالم لاستقبال السياح وتشغيل الواجهات والأسواق الإقليمية وكذلك العالمين، وبالتالي تم إطلاق هذه الحملة بشكل مبدع من خلال نظام طيران الإمارات للترفيه الجوي، وسوف يتم نشرها من خلال المنصات الرئيسية التي تم إطلاقها سبب هذا الوباء.

وتم عمل حملة تسويقية لدبي تشمل أفضل الأماكن السياحية بجانب الواجهات التوصية والترفيهي بعيداً عن المغامرات في الهواء والأنشطة المائية وفنون الطهي.

وبالتالي تعمل على تشجيع السياح من للذهاب إلى المدينة الزاخر أو متابعة كافة العروض والمميزات السياحية بالإضافة إلى التجارب سوف يتم عمل بعض التجارب الاستثنائية في دبي لكي تتناسب مع جميع الأذواق بجانب المعيشة البيئية متعددة الثقافات لهذه المدينة العالمية، هذا وقد أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم أن هذه الحملات عمل علي تلبية كافه اسواق السياح وتلبية كافة المتطلبات الخاصة به، وبالتالي المعالم التي تقوم فريدة في هذه المدينة تجذب اليها السياح حيث ياتى اليها اكثر من 200 جنسية حول العالم.