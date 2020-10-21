أخبار اليمن : تصعيد جديد لقوى العدوان في محافظة الحديدة

تصعيد جديد لقوى العدوان في محافظة الحديدة
صعّدت قوى العدوان خروقاتها لهدنة الحديدة بشكل مكثف خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشن الطيران غارات على محافظتي مأرب والجوف.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 332 خرقاً بينها أربع غارات لطائرات بدون طيار على شارع الـ 50 والجبلية، وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس و 21 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجاح والجبلية والتحيتا وشارع الـ 50 .
وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقت 60 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي بـ 533 صاروخاً وقذيفة و 248 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية مدغل ومنطقة بحرة بمديرية صرواح محافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
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