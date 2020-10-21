"بيرغركينغ" تستعد لإطلاق "البيرغر المزيف" السري لفترة محدودة

من المنتظر أن تطلق سلسلة مطاعم "بيرغركينغ" في اليابان وجبة سريعة وسرية تعرف بـ"البيرغر المزيف"، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر.
وذكر موقع "فوكس نيوز" أن "البيرغر المزيف" (fake burger) سيكون متوفرا على مدى أسبوعين فقط في بعض فروع "بيرغركينغ" في اليابان.
ووفقا لملصق، نشره المطعم على حسابه الرسمي في موقع تويتر، فإن البيرغر يبدو أنها سيكون ذهبي أو أصفر اللون. لذلك، من المحتمل ألا يكون "بيرغرا" حقيقيا على الإطلاق.
وأرفقت الصورة بتغريدة، جاء فيها: "لا يمكننا إخبارك بتفاصيل المذاق والمحتويات حتى الآن.. لكن بمجرد تناوله، ستدمن بالتأكيد طعمه اللذيذ"، بحسب ما ذكر موقع فوكس نيوز الإخباري الأميركي.
ويعتقد أن تكلفة "البيرغر المزيف" السري ستكون أرخص من وجبة "Whopper".
وواجه "بيرغركينغ" قبل شهرين انتقادات قوية بسبب استخدام أحد منافذ عملاق الوجبات السريعة الأميركية في الصين مكونات منتهية الصلاحية.
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