الرئيس القبرصى: ممارسات تركيا غير القانونية تقوض الاستقرار الإقليمى

وأضاف الرئيس القبرصى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء اليونان عقب القمة الثلاثية، بأن ممارسات تركيا تزيد التوتر شرقى المتوسط حيث أنها تنتهك الحدود البحرية فى المتوسط وبحر إيجة. وأضاف الرئيس القبرصى، بأن ممارسات تركيا غير القانونية تقوض الاستقرار الإقليمى، مطالبا إياها باحترام قرارات الأمم المتحدة.

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