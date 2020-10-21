اليونان: سياسات أنقرة تهدد المنطقة.. والاتفاق البحرى التركى الليبى غير شرعى

وأضاف ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس القبرصى، بأن تركيا تواصل انتهاك القانون الدولى، مطالبا دول الاتحاد الأوروبى بوقف بيع السلاح لها.

وفيما يخص الأزمة الليبية، أكد رئيس وزراء اليونان، أن الحل فى طرابلس يجب أن يحدث دون تدخل خارجى، مضيفا أن الاتفاق البحرى "التركى الليبى" غير شرعى.