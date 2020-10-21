أقر مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية التركية ضمنا بفشل محاولات بلاده للتفرقة بين السعودية والإمارات لإقامة علاقات مع الرياض على حساب أبوظبي.
ونقل موقع "المونيتور" عن المسؤول التركي قوله "لقد غصنا في أعماق المشاكل منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011".
وأضاف: "حاولنا إصلاح الجسور مع المملكة العربية السعودية ، لعزل أبو ظبي – على أمل أنه عندما ينتهي الحظر المفروض على قطر ، سنستمر على علاقة جيدة مع الرياض".
وأشار الموقع إلى أن أنقرة تشعر الآن بقلق عميق من تدهور العلاقات مع المملكة العربية السعودية أو أن تصبح طهران الجديدة بالنسبة للرياض.
وأشارت تقارير سابقة لـ المونيتور إلى سياسة أنقرة التي سعت على الدوام لتركيز اللوم وتوجيه النقد للإمارات بدلا من السعودية وكذلك تسليط الضوء على ما تحاول وصفه بالخلافات بين مصالح السعودية والإمارات لبث الفرقة بين البلدين.
وقال الموقع أن تلك السياسة فشلت ويتزايد القلق في تركيا من حملة المقاطعة الشعبية التي بدأت في السعودية وقد يمتد نطاق تأثيرها بسهولة إلى مصر والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى بحسب الموقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاولوا عزل أبوظبي للتقرب من الرياض.. مسؤول تركي يقر بفشل محاولات التفرقة بين السعودية والإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.