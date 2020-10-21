السفارة المصرية ببيروت تبدأ في تلقي بطاقات الاقتراع لانتخابات مجلس النواب

بدأت السفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت اليوم /الثلاثاء/ في تلقي بطاقات الاقتراع للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، عبر البريد من المصريين المقيمين داخل لبنان.

وقال سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي - في تصريح له - إن اللجنة الانتخابية بمقر السفارة ستتلقى حتى بعد غد الجمعة، والذي يعد اليوم الأخير لتصويت المصريين في الخارج، المظاريف المتضمنة بطاقات الاقتراع من الناخبين الذين قاموا بالتسجيل المسبق وطباعة أوراق الاقتراع وإرسالها إلى مقر السفارة عبر البريد وفقا للإرشادات والتعليمات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار السفير ياسر علوي إلى أن السفارة المصرية ببيروت كانت قد انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال بطاقات التصويت، والتي تُسجل في الكشوف المخصصة عقب مراجعة الأختام والتأكد من صحة تاريخ الإرسال المُثبت على المظروف البريدي، لتبدأ في نهاية يوم الجمعة عملية فرز أصوات الناخبين وإجراء الإحصاء العددي وإرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.