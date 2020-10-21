بسبب قوانين الطوارئ وكورونا.. خطاب إدانة ضد نتنياهو وحكومته

وقع العشرات من المؤرخين الإسرائيليين على خطاب استنكروا فيه تعامل الحكومة الإسرائيلية مع وباء فيروس كورونا، معربين عن قلقهم من قوانين الطوارئ التي تم إقرارها على ضوء أزمة فيروس كورونا.
وأفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن من بين الموقعين على الخطاب هم البروفيسور يوفال نوح هراري، البروفيسور ديفيد أوحانا، الحائز على جائزة الدولة في إسرائيل، البروفيسور بنيامين كيدار، البروفيسور غاليا سبار، وغيرهم العديد.
وبحسب الموقع، جاء في الخطاب الموجه إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وإلى رئيس الكنيست ياريف ليفين: "التاريخ لا يكتبه الفائزون، فقد كتبه المؤرخون على مدى الـ 2500 سنة الماضية".
وجاء في الخطاب: "نحن، المؤرخين الإسرائيليين، نتابع بقلق وألم عملية تدمير مؤسسات الدولة في مجالات القانون والقضاء والاقتصاد والتعليم والثقافة والصحة والرفاهية، وهي عملية تقودونها".
وتابع المؤرخون: "التاريخ مهنتنا. نحن ومن يلينا سوف نحدق في كل حجر وفي كل قصاصة ورق لفضح المصالح الكامنة خلف قراراتكم وأفعالكم، وأسباب قيادة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي إلى الهاوية"، على حد قولهم.
وأضاف موقع الصحيفة أن الخطاب صعد من انتقاد الحكومة بشأن قوانين الطوارئ التي أصدرتها، معربًا عن الأسف العميق لعدم وجود "اجتماعات حكومية، ولا معارضة فعالة" قائلًا: "حزبان يوقعان بسخرية اتفاقية ائتلافية يعلم الجميع أنها لن تؤتي ثمارها"، وفق تعبير الخطاب.
وأشار الموقعون إلى أن حزبي "الليكود" و"كاحوال لافان" توصلا إلى اتفاق للتناوب على دور رئيس الوزراء بين رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش ورئيس الوزراء البديل بيني جانتس.
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