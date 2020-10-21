قفزة قياسية جديدة.. إيران تسجل 5616 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، رصدت وزارة الصحة، 5616 إصابة جديدة بـ كورونا، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 545286.
فيما توفى 312 شخصا جديدا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال نفس التوقيت، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 31346.
وأضافت سادات لاري، أنه لا يزال 4861 شخصًا في حالة حرجة، ويتم علاجهم في وحدات العناية المركزة.
فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 438709.
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