قفز طاقمها للنجاة.. تحطم قاذفة سو-34 في أقصى روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم قاذفة من طراز "سو-34" في إقليم خاباروفسك بأقصى شرق البلاد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، نجح طاقم القاذفة في القفز منها قبل سقوطها.

وقال المكتب الصحفي للوزارة إن الطائرة تحطمت خلال مهمة تدريبية أمس، في منطقة غابات على أرضية منخفضة.

وأكد أن الطائرة القتالية أجرت رحلتها التدريبية دون شحنة ذخيرة، ما أدى إلى عدم حدوث اضرار على الأرض.

وأوضح المكتب الصحفي أن "الطاقم نجا ولا يوجد أي خطر على صحتهم.. حيث تم إجلاؤهم إلى مطارهم".