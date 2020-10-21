إسرائيل تعلن القضاء على مشروع أنفاق حماس | تفاصيل

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء القضاء على مشروع أنفاق حركة حماس الذي تم حفره من قطاع غزة وتوغل عشرات الأمتار داخل الحدود بواسطة أول نظام لتحديد الأنفاق والذي طورته الصناعات الإسرائيلية للقضاء على أحد أسلحة حماس الاستراتيجية حسب تقرير القناة 12 العبرية.

وأضافت القناة أن مشروع العائق الأرضي بدأ منذ حوالي 5 سنوات بتكلفة 3 مليارات شيكل، موضحة أن الجدار الذي من المتوقع الانتهاء منه في غضون خمسة أشهر، هو في الواقع جدار خرساني تحت الأرض بعرض متر ونصف وعمق عشرات الأمتار ويغطي حدود قطاع غزة بطول 65 كيلومترًا، والغرض من هذا الجدار هو "قطع" أهم مشروع استراتيجي لحماس وهي الأنفاق حسب التقرير.

وأشارت إلى أنه تم تركيب مجسات داخل الجدار الخرساني يمكنها الكشف عن الأنفاق كما جرى أمس وهذه ليست المرة الأولى، فمنذ إطلاق المشروع ، تم كشف وتحييد حوالي 20 نفقا حفرتها حماس من جهة اسرائيل.

وقالت القناة إنه تم إطلاق مشروع الجدار، الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه قريبًا ،وهو لا يحتوي فقط على جدار خرساني تحت الأرض، ولكن أيضًا سياجًا علويًا استقرائيًا يبلغ ارتفاعه 6 أمتار، ويصدر إشارات بمجرد لمسه مما سيجعل من الصعب على المتسللين العبور من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

وتعتقد إسرائيل أن هذا المشروع يوفر حلًا كاملًا فوق وتحت الأرض لتهديدات أنفاق حماس.

وتدرك حماس أن إسرائيل شكلت تحديًا كبيرًا سيمنعها من تطوير هذه السلاح الاستراتيجي، وبالتالي، حسب زعم القناة العبرية في الوقت نفسه، تقوم حماس بتطوير قوة كوماندوز بحرية ستحاول التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر من أجل تنفيذ هجمات. ولكن تقول إسرائيل أنها بنت حاجزا بحريا على عمق مئات الأمتار في البحر لمحاولة منع التسلل البحري.

وتستخدم إسرائيل النظام الفريد ليس فقط في الجنوب فمنذ حوالي عامين ، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية الدرع الشمالي لتحديد مواقع الأنفاق التي حفرها حزب الله من لبنان إلى إسرائيل.