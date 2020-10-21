5 ملايين دولار.. مكافآت أمريكية مقابل معلومات عن قادة لحزب الله بسوريا واليمن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قائد القوات الخاصة لحزب الله بسوريا واليمن.

ووفقا لـ "العربية"، أعلن الحساب الرسمي لبرنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مكافأة تصل قيمتها إلى 5 مليون دولار مقابل معلومات عن هيثم علي طبطبائي القيادي بحزب الله، وتفضي لاعتقاله.

كما خصص البرنامج أيضا مكافأة بـ 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن خليل يوسف المستشار المقرب لحسن نصرالله.

وأوضح البرنامج أن هيثم علي طبطبائي هو زعيم عسكري رئيسي في حزب الله، قاد القوات الخاصة للميليشيا في سوريا واليمن.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج إن أعمال طبطبائي في البلدين هي جزء من جهد أكبر لحزب الله لتوفير التدريب، والعتاد، والأشخاص لدعم أنشطته الإقليمية لزعزعة الاستقرار.

وأضاف أنه وفي شهر أكتوبر من عام 2016، حددت وزارة الخارجية طبطبائي بأنه إرهابي عالمي محدد خصيصا بموجب الأمر التنفيذي 13224.

أما عن خليل يوسف، قال البرنامج إنه عمل كمنسق عسكري كبير للمنظمات الإرهابية الإيرانية والفلسطينية.

وقد قاد وأشرف على العمليات العسكرية للمنظمة في الأراضي الفلسطينية والعديد من الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ومنذ عام 2012 شارك في تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى حلفاء حزب الله السياسيين في اليمن. وفي شهر أغسطس 2013 حددت وزارة الخزانة الأمريكية حرب بأنه إرهابي عالمي محدد خصيصا بموجب الأمر التنفيذي 13224.