رئيس وزراء اليونان: تركيا فضلت سياسة الاعتداء على النقاشات المثمرة

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اجتماعه مع مصر وقبرص يتزامن مع انتهاكات قيادة تركيا بطموحاتها التوسعية.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في نيقوسيا.

وأضاف ميتسوتاكيس أن تركيا تتسبب بمخاطر في شرقي المتوسط، لافتا إلى أن ممارسات أنقرة أدت لمشاكل داخل حلف الناتو.

وأوضح أن الاتفاق البحري التركي الليبي غير شرعي، مشيرا إلى أن أنقرة فضلت السياسة الاعتدائية والاستفزازات على النقاشات المثمرة.

وطالب رئيس الوزراء اليوناني، دول الاتحاد الأوروبي بوقف بيع السلاح لتركيا.