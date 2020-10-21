الحكومة الفرنسية: قوى الإسلام السياسى تهدف لتدمير البلاد

وقالت الحكومة الفرنسية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "قوى الإسلام السياسى تهدف لتدمير الجمهورية". يشار إلى أن الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، كان قد تعهد بـ"تكثيف التحركات" ضد الإسلام المتطرف بعد قتل المدرس صامويل باتى بقطع رأسه، معلنا خصوصا حل جماعة الشيخ أحمد ياسين المحلية الموالية لحركة حماس و"الضالعة مباشرة" فى الاعتداء.

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