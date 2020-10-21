عاجل.. تحطم مقاتلة روسية شرقى موسكو

قال المكتب الصحفي للمنطقة - في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - "تحطمت طائرة من طراز (سو-34) تابعة للمنطقة العسكرية الشرقية في إقليم خاباروفسك، وذلك خلال طلعة تدريبية مجدولة، بينما تمكن الطياران من القفز بسلام من الطائرة ولا يوجد ما يهدد صحتهما وحاليا تم إجلاء أفراد الطاقم إلى المطار".
وأضاف البيان أن الطائرة تحطمت في منطقة غابات، ولم يسبب سقوطها فى أى أضرار على الأرض، مشيرا إلى أنه "تم إرسال لجنة من المنطقة العسكرية الشرقية إلى موقع السقوط لتحديد أسباب وملابسات الحادث".
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