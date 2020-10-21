سيارة أميركية "تخطف" لقب الأسرع في العالم من "بوغاتي"

حطمت سيارة أميركية الرقم القياسي كأسرع سيارة في العالم، وانتزعت اللقب من "بوغاتي شيرون".
وحسبما ذكرت "بلومبيرغ"، فإن سيارة "تواتارا" التي طورتها شركة "إس إس سي" الأميركية، سجلت سرعة بلغت 508.73 كيلومترا في الساعة، وذلك بتجربة على طريق صحراوي سريع خارج لاس فيغاس.
وزوّدت السيارة بمحرك من 8 أسطوانات يوّلد قوة تصل إلى 1750 حصانا، علما أن تصميم المركبة استغرق عقدا من الزمن، واستوحي من تصاميم الطائرات المقاتلة.
وتخطط الشركة لإنتاج 100 سيارة فقط من مركبتها الخارقة لبيعها لمن يوّد اقتناءها من العملاء حول العالم.
جدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسرع سيارة في العالم مسجل باسم السيارة الإيطالية "بوغاتي شيرون"، والتي حققت سرعة بلغت 490 كيلومترا في الساعة.
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