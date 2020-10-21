5616 حالة.. إيران تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ 8 أشهر

وبحسب الوزارة، فأن العدد الإجمالى للإصابات فى إيران وصل إلى 545286 حالة، بينما وصل إجمالى عدد الوفيات إلى 31346 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.