رئيس وزراء اليونان: اتفاق القاهرة وأثينا مثال جيد لحل المشكلات الإقليمية

شدد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس،اليوم الأربعاء، على أهمية اتفاق اليونان بشأن الحدود البحرية مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاقية مثال جيد على كيفية حل المشكلات الإقليمية الأخرى.

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، قال ميتسوتاكيس، خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة الثلاثية بين اليونان وقبرص ومصر في نيقوسيا: "هذه هي الطريقة التي تحل بها الدول المجاورة خلافاتها.. من خلال الحوار ومن خلال التنازلات المتبادلة عند الضرورة للتوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة".

وأضاف ميتسوتاكيس في إشارة مستترة إلى مشاكل اليونان مع تركيا: "أريد أن أصدق أن الاتفاق دليل لحل قضايا أخرى في شرق البحر المتوسط".

ونتقد رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الأربعاء "الأوهام الإمبريالية" لتركيا، قائلًا إن تصرفات أنقرة العدوانية جعلت البلاد في مواجهة القوى الإقليمية.

وفي حديثه بعد قمة ثلاثية بين اليونان وقبرص ومصر في نيقوسيا، اتهم ميتسوتاكيس تركيا "بالترفيه عن الأوهام الإمبريالية بأعمال عدوانية تمتد من سوريا إلى ليبيا ومن بحر إيجة إلى القوقاز".

وقال ميتسوتاكيس إن "الاستفزازات التركية الأحادية المتتالية إلى جانب الخطاب المتطرف" تنتهك القانون الدولي وتتعارض أيضًا مع مواقف القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا ، وكذلك العالم العربي.

وأضاف أن اتفاق الحدود البحرية بين أنقرة والحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، والذي وصفته أثينا بأنه غير قانوني، "أدى إلى تفاقم الأزمة في ليبيا".

وفي صباح اليوم، استقبل الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس في القصر الرئاسي رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعقد معه اجتماعا خاصا؛ وذلك قبل أن يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في لقاء خاص معه حيث بحثا جهود تسوية أزمات المنطقة وذلك قبل انعقاد القمة الثلاثية والتي دارت حول قضية قبرص والاستفزازات التركية والطاقة والهجرة والإرهاب والقضايا الإقليمية ووباء فيروس كورونا.